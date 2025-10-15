網家備戰雙11 攜手小七推超商取貨最快的「超速配服務」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-15 12:58

為全面備戰電商年度最大檔期雙 11，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物今 (15) 日宣布，集結統一集團的物流資源，推出全新超商快速到貨服務 「PChome 超速配」，藉此深化北北桃都會區的電商版圖布局。

網家攜手7-ELEVEN推出「PChome 超速配」服務。(圖：網家提供)

PChome 24h 購物繼 10 月 1 日加入統一 uniopen 會員生活圈與 OPENPOINT 點數生態圈深度整合後，再深化策略合作，重磅推出全新超商快速到貨服務 「PChome 超速配」，服務範圍涵蓋雙北市和桃園市核心生活圈超過 1800 家 7-ELEVEN 門市，單筆消費滿 350 元即可享免運優惠，且周末假日照常出貨，較過往傳統超取更快。

網家說明，據 2025 台灣電商物流白皮書調查顯示，2025 年消費者取貨通路以 7-ELEVEN 市占率高達 81%，且對標榜快速到貨的產品，有超過 60% 的消費者期望在 24 小時內送達，更有 20.8% 的填答者期望在 12 小時內送達。

因此，在消費市場對電商物流配送速度期望不斷提升的趨勢下，PChome 24h 購物與 7-ELEVEN 於北北桃率先推出「PChome 超速配」服務，最大的特點是，只要消費者於凌晨 00：00 前下單，能在隔日 9 點前送達指定 7-ELEVEN 門市，其夜間配送速度甚至更勝宅配，大幅縮短傳統超商取貨的等待時間。