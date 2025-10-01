〈永豐金併京城銀〉3併購案1年內到位 朱士廷：併購講求緣分、互補 盼1年後綜效顯現

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 19:05

永豐金控與京城銀行今 (1) 日正式合併，近一年來，永豐先是收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret，隨後又完成京城銀行、匯立證券的併購案。永豐金總經理朱士廷於慶祝酒會後受訪時表示，這並非一蹴可幾，並強調「緣分」與「互補性」的重要性，不過，併購完成只是開始，未來整合才是挑戰，也會持續研究評估壽險業的併購標的，但接軌新制仍有許多變動，當務之急是有效整合 3 家子公司，預期一年後綜效就會逐步顯現。

永豐金控與京城銀行今(1)日正式合併。(鉅亨網記者陳于晴攝)

朱士廷指出，近一年完成了三起併購交易案，正是基於能夠補足永豐在業務、區域與人才上的不足，對金控的發展助益顯著，並為客戶與員工帶來更多選擇。

針對市場關注三商美邦併購案，朱士廷強調「是否收到邀請不重要」，未來兩年最重要的任務，是把 3 家併入的公司經營好，若無法有效融合，併購將失去意義，未來一年內，將會完成永豐銀行與京城銀行合併作業，屆時整合的綜效就會逐步顯現。

朱士廷不諱言，如果壽險業有好的併購機會都不會排斥，只是目前主管機關法規仍在變動，2026 年開帳在即，相關情勢尚不明朗，當務之急是把現有三家整合好，壽險會持續研究評估，暫不會積極出手。他並透露，公司已成立研究小組，但在規範尚未定案前，審慎觀察才是合理作法。

至於外界對於併購價格「貴或便宜」的討論，朱士廷認為無法衡量，「沒有絕對的便宜或昂貴，最重要的是是否合適。」他以購買衣服為例，即便售價再便宜，穿不下也沒用；同理，對一家公司合理的價格，對另一家公司未必適用。