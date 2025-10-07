鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-07 15:40

高盛集團周一 (6 日) 發布最新報告，上調了銅價預測，將 2026 年銅價預期從原先的每噸 10,000 美元上修至 10,500 美元，並同步調整了鋁價展望。

高盛上調2026年銅價至10500美元 1萬美元成「新底線」(圖:shutterstock)

高盛分析師指出，由於供應結構性受限與關鍵部門的結構性需求增長，銅價已進入每噸 10,000 至 11,000 美元的「新交易區間」，並預期此區間將持續至 2027 年。這意味著 10,000 美元已成為一個堅實的「新底線」。

支撐銅價上漲的關鍵因素包括自由港 (Freeport) 格拉斯伯格 (Grasberg) 礦場的停產導致供應受限，以及美國的降息預期和美元走弱。

高盛分析師 Eoin Dinsmore 指出，銅的需求正經歷深刻的轉變，從反映經濟周期的「銅博士」轉向服務於國家安全和戰略產業的「銅上校」。電網、AI、國防和能源安全等關鍵領域的強勁需求，共同將銅價的底部支撐位推高至 10,000 美元 / 噸。

此外，要啟動南美洲的棕地項目，所需價格至少為 10,500 美元 / 噸，這構成了銅價的堅實底部。

儘管底部堅實，但高盛認為未來兩年銅價上漲空間存在明確的 11,000 美元「天花板」。這主要是因為市場短期內不會出現極端短缺，且仍處於小幅過剩狀態，預計 2026 年過剩量為 18 萬噸。

同時，高價會刺激更多廢銅供應進入市場，並加速周期性行業轉向使用成本更低的鋁材。高盛指出，當銅鋁價格比超過 4:1(大約對應銅價 10,200 美元) 時，替代效應將顯著增強。

在高盛看來，戰略儲備可能成為吸收過剩產能的「保險閥」。由於中國和美國的銅戰略庫存處於低位，潛在的戰略採購可以吸收大部分預期過剩量，從而限制庫存增加並為交易所價格提供下行保護。

相比之下，高盛對鋁價的展望則相對審慎。他們預測，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價將在 2026 年第四季度跌至每噸 2,350 美元，低於目前的 2,705 美元左右。高盛維持其長期觀點，即由於印尼產量提高將導致市場出現不斷增長的過剩，鋁價在 2030 年之前難以重返 2,650 美元 / 噸。