鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-15 16:30

‌



中國 A 股三大指數周三 (15 日) 同步強彈，終止連 3 日跌勢，上證指數(SSEC) 收盤站在 3900 點之上，因最新公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示中國持續面臨通縮壓力，市場因此期待北京當局能推出刺激政策。

〈陸股盤後〉陸通縮引發市場對刺激政策預期 滬指連三黑止步 重返3900點（圖：Shutterstock）

滬指周三收漲 1.22% 至 3912.21 點，深證成指 (SZI) 收高 1.73% 至 13118.75 點，創業板指收紅 2.36% 至 3025.87 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.07 兆元，較上一交易日縮減 5034 億元，創近 1 個月新低。

‌



大盤方面，機器人概念走強，三花智控、五洲新春等十餘檔個股漲停，汽車整車族群走強，中通客車、海馬車漲停，重組蛋白、CRO 類股表現活躍，機場類股震盪拉升，華夏航空漲停，醫藥族群全天走強，昂利康等多股漲停。資料中心電源概念表現活躍，四方股份、京泉華 4 天內二度亮燈漲停，高壓快充、麒麟電池與貴金屬等板塊亦漲幅居前。

下跌族群方面，航運港口類股下挫，南京港跌逾 7%，稀土永磁族群回落，銀河磁體領跌，光刻機族群亦走弱，新萊應材跌逾 12%，而穀物概念、基因改造、培育鑽石及電子化學品等族群亦跌幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4332 檔股票走漲，944 檔下跌，平盤 153 檔，滬深北三市共 105 檔股票漲幅在 9% 以上，13 檔跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國國家統計局今 (15) 日公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年減 0.3%，連兩月陷入通縮，且今年前 9 月平均值年減 0.1%，顯示內需復甦仍顯乏力。

此外，今 (15) 日至本周五，2025 灣區半導體產業生態博覽會 (2025 灣芯展) 在深圳舉行，包括艾司摩爾、新凱來在內等多家備受市場關注的公司現身參展。2025 年歐洲腫瘤內科學會 (ESMO) 年會本周五 (17 日) 將在德國柏林舉行，作為全球腫瘤學領域的頂級盛會，此次會議預計將彙集多項重磅臨床研究成果。

巨豐投資表示，A 股在波動中繼續調整，為突破 4000 點壓力位置蓄積力量，東方證券則指出，海外摩擦擾動升溫，但整體風險可控。美國經濟下行壓力，恐持續迫使聯準會 (Fed) 寬鬆。若 Fed 退出縮表，則全球需求可望改善。結構上因短期事件擾動，市場整體風偏回歸均衡，啞鈴策略有效性上升。