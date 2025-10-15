鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-15 12:00

微軟 (MSFT-US) 周二 (14 日) 宣布，將租賃英國超大規模算力服務商 Nscale 位於葡萄牙里斯本南部的資料中心算力，該設施預計明年初投運，將部署 12600 顆輝達 Blackwell Ultra GPU 晶片，以滿足自身 AI 算力需求。

AI算力戰火燒向歐洲！微軟將豪租Nscale葡萄牙資料中心 1.26萬顆輝達GPU明年初投運（圖：Shutterstock）

Nscale 成立於 2024 年，由加密貨幣挖礦業務分拆而來，主打「新雲端服務」模式，專注租賃領先 AI 晶片使用權，為客戶提供模型訓練與營運的運算資源。

上月，Nscale 與微軟、輝達、OpenAI 達成合作，打算在倫敦拉夫頓開發 50 兆瓦 AI 算力設施。

融資方面，Nscale 在跟輝達宣布合作一周後，在 9 月 28 日完成 11 億美元 B 輪融資，為歐洲史上最大規模之一，由挪威 Aker ASA 領投，輝達、戴爾等參與，緊接著又獲 4.13 億美元 Pre-C 輪 SAFE 融資，輝達、戴爾再加碼。在此輪融資後，Nscale 估值約 31 億美元。

Nscale 執行長 Josh Payne 表示，投資人在 B 輪融資後迅速參與 Pre-C 輪，印證了公司「為 AI 時代打造可擴展自主基礎設施」的願景。