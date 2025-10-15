蘋果營運長上任後首次到華走訪「果鏈」 90%製造採用再生能源

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-15 08:53

「要加速實現蘋果公司 (AAPL-US) 2030 年全產業鏈碳中和的目標，供應鏈是必不可少的一環。今天，我們宣布蘋果供應商在中國啟動 10 億元人民幣的新能源基金，希望藉此推動供應鏈的綠色製造、智慧製造，助力蘋果碳中和目標的達成。」蘋果營運長 Sabih Khan 周二（14 日）談道。

蘋果營運長上任後首次到華走訪「果鏈」 。（圖：澎湃新聞）

「果鏈」是蘋果實現碳中和目標的合作夥伴，更是蘋果產品強競爭力的重要來源之一。在中國製造業領域，因蘋果對供應鏈生產製造、創新研發等環節的深度參與，合作模式常被視為雙方共同推動產業升級的典範。

Sabih Khan 周二參觀了「果鏈」企業瑞聲科技 (02018-HK) 位於江蘇常州的 iPhone 17 Pro 系列產品均熱板模組生產工廠，以及藍思科技 (06613-HK) 位於江蘇泰州的 iPhone 17 中框生產線。

這是 Sabih Khan 接任營運長後，首次到華走訪「果鏈」。今年 7 月，蘋果宣布 Jeff Williams 卸任，由 Sabih Khan 繼任。

據《澎湃新聞》周三報導，瑞聲科技董事長潘政⺠表示，瑞聲與蘋果合作了 17 年，自 iPhone 4 開始，每一代機型都參與了開發，瑞聲與蘋果的主要產品線均有合作，合作項目在中國已有 9 個研發和制造基地，總投資高達 15 億美元。

藍思科技董事長周群飛提到，蘋果和藍思科技的合作開始於 19 年前，當時藍思科技為第一代 iPhone 提供玻璃面板，現在藍思的業務已經覆蓋 iPhone、Apple Watch、Mac、Apple Vision Pro 等產品線。

在推動環境保護方面，兩家果鏈企業不遑多讓。瑞聲科技已經加入蘋果供應商清潔能源項目、零廢棄物項目、清潔水項目等，並積極採用多種類回收材料。

以瑞聲科技常州工廠生產的 iPhone 17 Pro 系列產品超薄均熱板為例，整個生產環節已經實現使用 100% 回收銅材料。

藍思科技在中國也已經實現 100% 使用再生能源為蘋果生產供能，其陽極工序的中水回收率達到 80% 以上，並已有 5 個園區獲得 UL 廢棄物零填埋認證。

蘋果當日提到，其在中國超過 90% 的生產製造現已採用再生能源，逾百家供應商共同促成了這一進展。這一里程碑的達成，源於公司與供應商長達十年的緊密協作，雙方正穩步推進到 2030 年前實現所有蘋果產品生產全面使用再生能源的目標。