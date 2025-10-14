玉山ESG永續倡議行動 「人才×科技」賦能產業邁向永續

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 18:03

前總統蔡英文(中)、玉山金董事長黃男州(左3)、金管會副主委陳彥良(右3)、成功大學永續長余睿羚(左2)、玉山金獨董黃俊堯(左)與永續長張綸宇(右)。

玉山金控今 (14) 日舉辦「2025 玉山 ESG 永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰蒞臨現場，為活動表達支持與鼓勵。自 2021 年起，玉山持續推動 ESG 永續倡議，從喚起氣候意識、設定減碳目標、打造永續轉型平台，到提供金融與非金融整合方案，逐步串聯企業、政府與學術能量，推動產業邁向永續發展。

本次玉山以人才培育與科技賦能為主題，號召近 200 家國內外優質企業、醫療院所及 AI 機構共同響應，更邀請來自美國、日本、澳洲、新加坡、東協等國多位國際頂尖大學教授，分享永續研究與實踐經驗，攜手推動綠領人才培育與善用 AI、數位科技應用，加速落實永續轉型，強化臺灣長期永續競爭力。

蔡前總統為第三度參加玉山 ESG 永續倡議行動，於現場親筆寫下「點亮臺灣，幸福未來」的祈福御守。蔡前總統於致詞中感謝玉山多年來持續推動永續不遺餘力，並表示永續發展是我們大家共同的目標。然而這條道路並不容易，需要勇氣和長遠的眼光，更需要堅定的信念，希望透過各界共同努力，以永續為信念，以行動為語言，讓臺灣邁向永續發展，也為臺灣建立更深的國際信任，而這份信任也是我們走向世界的重要資產。

前總統蔡英文於「玉山 ESG 永續倡議行動」表示，希望透過各界共同努力，以永續為信念，以行動為語言，讓臺灣邁向永續發展。(圖 / 玉山金控)

「玉山 ESG 永續倡議行動」於 10/14 舉辦，前總統蔡英文 (前排右八)、金管會副主委陳彥良 (前排右七)、銀行局長童政彰(前排右 4)、玉山金控創辦人黃永仁(前排左三)、董事長黃男州 (前排左六) 與國內外學者、優質企業、醫療院所及 AI 機構等貴賓共同合影。(圖 / 玉山金控)

前總統蔡英文 (中) 於「玉山 ESG 永續倡議行動」現場親筆寫下「點亮臺灣，幸福未來」的祈福御守，並與玉山金控創辦人黃永仁 (右)、董事長黃男州(左) 合影。(圖 / 玉山金控)

國際團體高度重視永續轉型，S&P 全球企業永續參與負責人 Robert Dornau 透過影片分享，國際上各產業已將培育人才視為永續發展最重要的因素之一，致力推動永續的企業擁有更高的員工向心力與生產力。玉山金控科技諮詢委員會簡立峰博士以「AI 與 ESG：人才賦能、淨零轉型」為題進行 Keynote 演講，分享生成式 AI 與數位應用如何成為企業永續的推進器。隨後的 Panel 座談，邀請工研院劉文雄院長、新南威爾斯大學 Ross P. Buckley 教授、早稻田大學谷本寬治教授共同交流，從產業、金融、國際治理與人才培育的不同面向，探討科技與人才如何驅動永續轉型。

玉山金控董事長黃男州指出：「科技可以讓我們走的更快，人才可以讓我們走的更遠，但唯有結合兩者，企業才能在快速變動的全球市場中持續創新並邁向永續。」玉山將持續透過金融力量，履⾏永續⾦融先⾏者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜⼿邁向國際舞台，推動 ESG 成為臺灣產業競爭力的新語言，展現玉山攜手夥伴邁向 2050 淨零轉型的堅定決心，為世界呈現一個更具韌性與競爭力的臺灣。

玉山金控董事長黃男州於「玉山 ESG 永續倡議行動」表示，將持續透過金融力量，履⾏永續⾦融先⾏者的責任。(圖 / 玉山金控)

右起為玉山金控永續長張綸宇、工研院院長劉文雄、新南威爾斯大學教授 Ross P. Buckley、早稻田大學教授谷本寬治於「玉山 ESG 永續倡議行動」Panel 座談中，探討科技與人才如何驅動永續轉型。(圖 / 玉山金控)