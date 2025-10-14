search icon



〈台幣〉股匯市轉弱整理 收貶6.5分至30.761元

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (14) 日升貶互見，終場收在全日最低點 30.761 元，貶值 6.5 分，台北外匯經紀公司成交值維持在 17.25 億美元的相對大量，法人分析，市場拋補拉鋸力道重，反映台股多空交錯的市況。

cover image of news article
新台幣終場收在全日最低點30.761元，貶值6.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.74 元、貶值 4.4 分開出後，一度升值至 30.645 元，但盤中轉弱，午盤過後更越走越低，終場收在全日最低點 30.761 元，高低價差 1.16 角。


觀察主要亞幣，日元反彈約 0.1%，但多數亞幣走弱，人民幣貶約 0.15%，新台幣收貶 0.21%，星元貶 0.2% 左右，韓元重挫超過 0.4%，泰銖也重挫 0.5%。

台北股匯市今日呈現多空拉鋸戰，空方勢力轉強，指數由紅翻黑，法人分析主要是因市場擔憂美中港口戰開打，將使運輸成本提高進而導致物價上揚，並衝擊全球經濟發展，甚至影響聯準會的降息時程。

法人認為，聯準會 10 月底是否繼續降息，勢必牽動國際資金的流向和非美貨幣的走勢。

