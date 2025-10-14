〈台幣〉股匯市轉弱整理 收貶6.5分至30.761元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (14) 日升貶互見，終場收在全日最低點 30.761 元，貶值 6.5 分，台北外匯經紀公司成交值維持在 17.25 億美元的相對大量，法人分析，市場拋補拉鋸力道重，反映台股多空交錯的市況。
新台幣今日以 30.74 元、貶值 4.4 分開出後，一度升值至 30.645 元，但盤中轉弱，午盤過後更越走越低，終場收在全日最低點 30.761 元，高低價差 1.16 角。
觀察主要亞幣，日元反彈約 0.1%，但多數亞幣走弱，人民幣貶約 0.15%，新台幣收貶 0.21%，星元貶 0.2% 左右，韓元重挫超過 0.4%，泰銖也重挫 0.5%。
台北股匯市今日呈現多空拉鋸戰，空方勢力轉強，指數由紅翻黑，法人分析主要是因市場擔憂美中港口戰開打，將使運輸成本提高進而導致物價上揚，並衝擊全球經濟發展，甚至影響聯準會的降息時程。
法人認為，聯準會 10 月底是否繼續降息，勢必牽動國際資金的流向和非美貨幣的走勢。
