〈OCP峰會〉廣達展示搭載英特爾技術的開放運算與網路解決方案 推動AI創新

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-14 15:36

‌



廣達 (2382-TW) 旗下雲達參與 2025 OCP 全球高峰會，展示最新基於開放標準、搭載英特爾 (INTC-US) 技術的創新解決方案。雲達以「模組化打造未來 AI 基礎設施」為主題，重新思考資料中心基礎架構，以因應大型 AI 叢集在可擴展性、效率與永續性上的需求。

廣達展示搭載英特爾技術的開放運算與網路解決方案，推動AI創新。(鉅亨網資料照)

雲達總經理楊麒令表示，與英特爾攜手合作，推出基於模組化設計的 QuantaGrid、QuantaPlex 伺服器，以及 QuantaMesh 網路交換機，專為可擴展 AI 而優化，為共同客戶提供靈活性、多樣性與快速製造能力。

‌



雲達展示符合 OCP 標準的 QuantaGrid 與 QuantaPlex 伺服器，搭載 Intel Xeon 6 處理器，具備 PCle、OCP SFF 擴充性與靈活的儲存選項，並支援記憶體使用密集的 CXL 2.0 應用。QuantaGrid D55X-1U 適用多樣化應用，高密度的 QuantaPlex S25Z-2U 則可在 2 個獨立節點上配置不同工作負載，以合理成本提供最佳的資料中心效能。