近來太陽光電產業飽受各路謠言與不實訊息所苦，加上屢屢成為政治攻防戰的焦點，導致容量建置腳步停滯，更讓台灣半導體業界苦無綠電可用，七大光電公協會今 (14) 日召開聯合記者會發表聲明，以事實與科學證據，徹底澄清並捍衛產業清白。並呼籲民眾勿再散播錯誤資訊，以免觸法。

捍衛太陽光電清白 七大協會籲：模組無毒、勿散播錯誤資訊。(鉅亨網資料照)

七大協會指出，從 7 月丹娜絲颱風，到近日社群媒體及網路平台的有心人士都在刻意散播「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等惡意且毫無根據的不實訊息，嚴重誤導社會大眾、損害光電產業信譽並影響國家能源轉型重要里程碑，並列出五大聲明；

一、 嚴正澄清：光電模組無毒，清潔僅用清水

七大光電公協會嚴正駁斥所有關於模組有毒、會污染水體的指控。太陽光電模組表面為高硬度強化玻璃，邊框、玻璃及背板等主要組件皆為惰性材質。所有模組均已通過國際最嚴苛之安全與環保標準認證，例如 RoHS (歐盟危害物質限用指令)，科學證實不含鉛、鎘等任何有害物質，對水體、生態及環境皆無任何危害。

七大光電協會再次強調，光電板清潔方式，長期以來均僅使用高壓或低壓清水，從未、也絕不需要使用任何化學清潔劑。。

二、 科學鐵證佐證：水質安全無虞

為確保公共安全與環境永續，本產業提出最嚴謹之科學證據：

1. 試驗證明無毒： 光電模組經模擬戶外長期使用 20 年之老化試驗，並依 IEC 國際標準進行擊破後浸泡 7 天的破壞性試驗，由專業第三方公正單位（如 SGS）採樣檢測，水質結果皆符合環境部標準及放流水標準。

2. 常態監測無異常： 許多業者在水庫設置之系統，均定期委請專業機構監測水質，結果皆無異常。

三、 國際實證：技術成熟可行，加速轉型刻不容緩

水面型太陽光電技術在國際上已是成熟且被廣泛驗證的方案。包括中國、日本、韓國、英國、美國及荷蘭等多國皆有成功案例，系統運作穩定，未曾發生環境污染問題，足以證明其安全性與可行性。

面對全球淨零浪潮與國際供應鏈減碳壓力，綠電已是台灣產業競爭力與能源轉型的核心策略。國際再生能源總署 (IRENA) 數據顯示，在全球淨零碳排的趨勢下，光電累計裝置容量已達 2600GW，全球已安裝在水面及地面約 40 億片的太陽能板，皆安全無虞。

四、 嚴厲警告：停止散播謠言，依法追究責任

七大光電公協會呼籲，擁有公眾影響力的網紅、意見領袖及媒體平台，應負起更高的社會責任與查證義務，避免散播未經查證的訊息，以免觸犯《社會秩序維護法》等相關規定。為了保障產業權益，未來如有針對特定對象刻意散佈不實謠言並造成產業實質損害，各公協會及會員業者將立即啟動蒐證程序，依循法律途徑，嚴正追究散播者之《刑法》及《民法》相關責任，絕不寬貸。

綠色能源發展，關乎台灣在全球供應鏈的採購信心及國家長遠發展，不容許被惡意謠言所阻礙。

五、 業界自律承諾：

七大公協會將發函給所有會員廠商，要求《簽署自律公約》嚴格要求所有清洗業務發包時，只能且必須使用清水清洗太陽能板，嚴禁使用任何化學藥劑，以實際行動展現對環境保護的最高決心。

再次呼籲，太陽光電七大公協會期望社會大眾，請尊重事實，以官方公告及科學證據為準，共同回歸理性、務實的基礎上，推進再生能源建設與淨零轉型，確保台灣產業，包含半導體、AI 產業、金融、電信與生技等有足夠綠電供給，能在國際間穩健前行，實現經濟發展與永續韌性雙贏。

