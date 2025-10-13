水庫光電板「踩煞車」？龔明鑫：尊重地方同意權 若民眾疑慮未解即暫緩
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部長龔明鑫今（13）日針對各界持續關注的「水庫型太陽能光電板」設置爭議做出最新回應，明確承諾政府在相關申請案的審查程序中，將完全尊重地方政府的同意權，他強調，即使地方政府同意，只要民眾的疑慮尚未解除，經濟部將暫時擱置，不予審核，顯示政府在推動綠能時，將更加審慎並納入民意考量。
龔明鑫在立法院會受訪時表示，在行政程序上，水庫光電案的申請流程本就規範需取得地方政府同意作為前提。他表示：「程序上本來就是這樣子，就是地方政府要同意後才會送到我們這邊案子來做審查，所以地方政府那個第一關都沒過的話，當然就不可能，我們就不可能去審查。」
龔明鑫承諾，即使案件通過了地方政府的同意門檻，經濟部仍將以民眾疑慮作為最終審核依據。「我們當然也可以說，如果地方政府同意，但是大家還是有這個有一些疑慮嘛。在這些疑慮還沒有解除之前，我們就暫緩審查。」此舉形同為水庫光電案設置了「雙重保險」，確保綠能推動不會凌駕於地方意見與生態保護的疑慮之上。
此一政策宣示意味未來水庫光電案的審核將會趨於嚴格。龔明鑫最後透露，目前全台符合資格並送到經濟部審查的案子數量並不多。「現在也沒有幾個案子，很少，沒有想像那麼多。」
