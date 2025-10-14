鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-14 20:10

副總統蕭美琴今 (14) 日下午前往台中出席「台灣工具機暨零組件工業同業公會會員大會」，除了肯定工具機產業為「我國工業之母」，更強調是工具機業為支撐台灣製造競爭力的重要基礎，工具機業好，整體產業才能有永續發展、持續轉型的機會。

蕭美琴:工具機業好產業才能永續發展及轉型，重申政府不能遺漏任何產業。(鉅亨網資料照)

蕭美琴致詞時表示，上午她出席紡織展時，深刻體會到工具機為台灣工業之母，也感受到紡織業與工具機業息息相關，如同公會所提「團結、轉型、再出發」，在時局挑戰越大時，轉型更是重要的關鍵點。

蕭美琴指出，近期國際環境變化劇烈，從疫情造成的供應鏈重組，到俄烏戰爭與中東衝突影響能源及美中之間的競爭，台灣自今 (2025) 年 4 月開始，就面臨對等關稅壓力，也面對對岸產能過剩與低價競爭等情形，工具機業在多重壓力之下確實特別辛苦，因此總統在國慶演說中，也特別提到工具機業，政府會提出對策和大家一起克服難關。