鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-14 14:47

‌



副總統蕭美琴今 (14) 日出席「2025 年台北紡織展 TITAS 開幕」時表示，紡織業是台灣在國際間最早打出名號的產業之一，從代工走向研發創新，展現堅強的技術實力與永續決心，政府正推動「百工百業 ‧AI 應用」計畫，希望透過 AI 導入紡織業在產品開發、品質管理到生產效率各方面都能持續升級，讓「MIT」產品成為高品質保證。

蕭美琴: 透過AI應用打造紡織業，讓「MIT」成為高品質保證。(圖:總統府提供)

蕭美琴致詞時表示，紡織業是我國在國際上最早打出口碑的產業之一，從早期的布料、成衣代工到現在世界頂尖的機能布料，將技術推向更高峰，現在「MIT」已成為高品質的保證。在現今許多國際賽制下，許多選手穿的戰袍與台灣息息相關，包括各種吸濕、排汗的機能布料，讓各國選手在關鍵時刻發揮最好表現，也讓台灣感到驕傲。

‌



蕭美琴表示，今年紡織業在「創新」和「永續」兩大方向上，展現強大的企圖心、行動力，政府希望透過 AI 導入幫助紡織業持續升級，真正把智慧製造變成產業的核心競爭力，持續投入永續材料與高值化布料的開發，這種「立足台灣」的決心，讓台灣在面對多變的國際情勢，依然能踏著穩健的腳步持續前進。

蕭美琴強調，當前國內產業正面臨多重挑戰，包括中國產能過剩、低價全球銷售以及美國關稅等，目前行政院副院長鄭麗君所率領的關稅談判團隊，除了解產業所面臨的處境，正積極與美方持續對話與溝通，希望爭取對台灣更合理、具競爭力的解決方案。