台灣能源轉型停滯不前 台半導體產業協會罕見呼籲政府、提三建議

台灣能源轉型近期面臨挑戰，尤其最易普及的太陽光電產業更屢屢成為政治攻防戰的焦點，也讓各地政府、中央政府遲遲不敢審核，造成綠電增加速度遠不及台灣半導體及電子廠的需求。台灣半導體產業協會 (TSIA) 今 (13) 日罕見呼籲政府，台灣目前的能源政策路徑已出現諸多問題，因此提出三點建議，包括「提高供電穩定性」、「強化低碳能源供給」以及「檢討綠能法規不合理限制」。

TSIA 表示，因應國際淨零趨勢及供應鏈對低碳能源的需求，半導體及電子產業高度仰賴穩定且潔淨的電力供應，然而，依據我國目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，直接衝擊產業國際競爭力。

針對台灣能源轉型過程中產業所面臨的困境與挑戰，TSIA 提出三點建議，第一點為「提高供電穩定性」，包括推動高用電區域之「電廠直供」；全面導入智慧電網，應用 AI 與感測器進行即時監控與預測性調度；制定國家級儲能指引，並於科學園區及產業聚落建置大型儲能系統，形成區域微電網。

此外，也需建立透明績效指標，公開電力異常件數與改善進度，並重新盤點抽蓄水力潛能以提供中長期支撐。

第二點為「強化低碳能源供給」，包括釋出閒置土地資源，優先建置國有光電案場；建立一致且透明的審查架構，提升投資可預期性；成立行政院級專案辦公室，統合跨部會協作；推動多元低碳能源方案；公告每 10 年期電力排碳係數預測；加速碳捕存設施導入，確保於 2035 年前全面實施；針對高電價用戶提供專屬低碳電力結構。

第三點為「檢討綠能法規不合理限制」，包括允許餘電「電證分離」；維持既有時間區段結算方式，避免 15 分鐘即時媒合造成更嚴重的餘電問題；允許電證分離讓企業更有彈性達成中長期碳管理目標；不應無預警調漲或取消轉供優惠。