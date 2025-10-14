鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 19:28

台灣證券交易所今 (14) 日公布統計，全體上市公司今年 9 月營收總計 4 兆 4127 億元，年增 15.37%，營收成長公司共計 576 家，衰退公司共計 477 家；前 9 月累計營收為新台幣 34 兆 1395 億元，年成長 12.64%，營收成長公司共計 545 家，衰退公司則有 508 家。

上市公司前9月營收衝34兆元年增13% 逾半企業維持成長。(鉅亨網資料照)

證交所表示，964 家本國上市公司、89 家第一上市公司與創新板公司，共計 1053 家上市公司，皆已於 10 月 13 日前完成今年 9 月營收申報作業。

觀察 9 月營收成長較大的產業，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，金融保險業因保險淨收益及投資相關淨收益增加影響，電腦及週邊設備業受惠 AI 伺服器需求，帶動 9 月營收較去年同月成長。

至於 9 月營收衰退較大的產業，橡膠工業因個別公司去年同期子公司認列高額建案銷售收入而本期無此情事，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，造紙業受全球經濟放緩市場需求下滑，導致營收衰退。

觀察全體上市公司累計至 9 月營收成長較大的產業，電腦及週邊設備業受惠 AI 伺服器需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，半導體業受惠 AI 晶片需求，帶動累計營收成長。