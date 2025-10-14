〈焦點股〉以哈戰爭落幕 BCI報價狂飆21% 散裝股齊歡呼

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-14 09:41

‌



美國總統川普 13 日宣布，以色列與哈瑪斯長達 2 年的以哈戰爭正式結束，預估重建成本高達 300 億美元，激勵波羅的海海峽型指數 (BCI) 最新報價狂飆逾 21%，波羅的海綜合指數 (BDI) 也大漲 10.7%。

以哈戰爭落幕 BCI報價狂飆2成。(圖：慧洋提供)

‌



川普和多位世界領導人在埃及峰會期間，簽署加薩停火宣言，市場期待重建商機龐大，BCI 指數飆漲多達 21.19%，並推升 BDI 指數也大漲 10.74%。

隨著市場又進入散裝傳統旺季，法人預估，散裝運價有望走出一波反彈趨勢。