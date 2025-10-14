search icon



〈焦點股〉以哈戰爭落幕 BCI報價狂飆21% 散裝股齊歡呼

鉅亨網記者王莞甯 台北


美國總統川普 13 日宣布，以色列與哈瑪斯長達 2 年的以哈戰爭正式結束，預估重建成本高達 300 億美元，激勵波羅的海海峽型指數 (BCI) 最新報價狂飆逾 21%，波羅的海綜合指數 (BDI) 也大漲 10.7%。

cover image of news article
以哈戰爭落幕 BCI報價狂飆2成。(圖：慧洋提供)

隨著 BCI 和 BDI 飆漲，帶動散裝航運股的股價表現，中航 (2612-TW)、新興 (2605-TW)、裕民 (2636-TW) 亮漲停燈號，慧洋 - KY(2637-TW)、正德 (2641-TW) 和四維航 (5608-TW)、台航 (2617-TW) 均漲超過 7%。


川普和多位世界領導人在埃及峰會期間，簽署加薩停火宣言，市場期待重建商機龐大，BCI 指數飆漲多達 21.19%，並推升 BDI 指數也大漲 10.74%。

隨著市場又進入散裝傳統旺季，法人預估，散裝運價有望走出一波反彈趨勢。

另一方面，法人分析，美中談判陷入僵局，使中國已先轉向南美採購穀物，航程拉長有助於支持散裝租金表現，另 10 月 14 日起美國開徵港口費後，巴拿馬型以下船型不受影響，也有助中小型船租金有撐。

文章標籤

散裝bcibdi鐵礦砂慧洋中航正德

相關行情

台股首頁我要存股
波羅的海綜合指數2144+10.7%
中航55.2+9.96%
新興24.8+9.98%
台驊控股71.3+5.79%
慧洋-KY67.6+8.51%
正德22.45+7.16%
四維航18.95+9.86%
台航28.85+6.46%

