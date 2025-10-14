鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 11:00

儘管阿里巴巴 ADR(BABA-US) 股價近期因獲利了結回調，高盛 (GS-US) 周一 (13) 出具最新研究報告力挺，並大幅調高阿里巴巴資本支出預期及目標價，直言其 AI 資本支出轉化正重塑成長邏輯，AI 雲端運算突破與國際化潛力將為股價注入新動能。

ADR目標價上調15%至205美元！高盛：阿里雲業務國際化被低估 AI支出轉化正重塑成長（圖：Shutterstock）

高盛在報告中指出，阿里雲 AI 營收連 8 季三位數成長，6 月季佔雲端營收比重達 20%，基於全端 AI 能力與多模態需求激增，將阿里雲外部營收成長率預測從 30%/25%/17% 上調至 33%/29%/19%。同時，高盛將阿里 2026-2028 財年資本支出預期大幅調高至 4600 億元人民幣，列為華爾街最激進預測之一，認為此舉將鞏固其中國 AI 雲市場領先地位，並推動國際業務加速擴張。高盛預估，到 2028 財年，國際業務將貢獻阿里雲外部收入的四分之一。

受此提振，高盛將阿里巴巴美股 12 個月目標價從每股 179 美元上調至 205 美元，漲幅約 15%。支撐這項判斷的核心是 AI 資本支出轉化為收入的能力。

高盛在報告中引入對比框架，指出阿里雲發展軌跡較美國雲端巨頭落後約兩年，恰與 ChatGPT(2022 年底)、DeepSeek(2025 年初) 技術突破時點吻合，其資料中心容量目前為 3-4GW，計畫 2032 年擴及 20GW，意味著未來三年每年必須新增約 2GW 容量 (每 GW 可承載 100 萬 GPU)。

高盛設定了三種情境，基準下總資本支出 4600 億元，轉換比率 0.2-0.3，樂觀情境下可達 5500 億元，轉換率超 0.3，悲觀情境下則為 3800 億元，轉換率低於 0.2。

國際化戰略是另一大看點。阿里雲已在 29 個區域設 91 個可用區，海外節點 900 個，預計國際業務收入佔比將從目前中個位數升至 2028 年約 25%，年複合成長率達高雙位數，其海外定價溢價顯著，如 Qwen 模型國際定價高於國內。

同時，阿里加速在巴西、法國等地新建資料中心，墨西哥、日本等五地升級設施，新增 28 個 AI 專用套件。阿斯特捷利康等跨國企業已採用阿里的歐洲節點建構藥物發現 AI 平台，效率提升 300%，印證國際化能力。

不過，高盛也提示短期風險，認為即時電商 (含外賣 0 業務投資恐導致 9 月為止一季 EBITA 年減 80%，在 6 月為止一季虧損 110 億元的這項業務到 9 月時恐虧損 360 億元。與美團的競爭成關鍵變量，但長期看，外賣與即時電商市占率有望形成美團 5 對上阿里 4 對上京東 1 格局。

阿里管理階層對商業化貨幣化率 (CMR) 成長存信心，全站推廣告商家滲透率超 30%，即時電商中期或貢獻 2-3 個百分點 CMR，長期達 5-10 個百分點。