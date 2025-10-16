庫克來中國為iPhone 17造勢 逛了北京公園
蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克周三（15 日）現身北京將府公園，與開發者散步、交流。就在前一天，庫克還探訪上海莉莉絲遊戲公司，與莉莉絲創始人王信文和《劍與遠征：啟程》主創團隊交流。
據《第一財經》報導，庫克此行正值蘋果 iPhone 17 上市推廣之際。研究公司 IDC 周三發布的最新數據顯示，在中國智慧手機市場需求低迷的情況下，蘋果第三季在中國的出貨量年增 0.6%，達到 1,080 萬台，躍居第二名，在第三季佔據 15.8% 市場份額。
IDC 高級智慧手機分析師 Will Wong 表示：「蘋果高性價比的基礎機型 iPhone 17 成功俘獲追求性價比的消費者，帶動出貨量略有增長。」
庫克周三在與工業和信息化部部長李樂成的會見中表示，將繼續加大在華投資，進一步提高對華合作層次和水準，實現互利共贏發展。
中國作為蘋果最重要的市場之一，為 iPhone 貢獻大量收入來源。今年第三季，大中華區營收為 153.69 億美元，較去年同期增長 4%。
在此次庫克訪華期間，中國三大電信公司集體宣布推出 eSIM 服務，引發巨大關注。eSIM 服務被視為 iPhone17 Air 在中國上市的關鍵環節。在 iPhone17 Air 上，蘋果首次在中國市場徹底取消實體 SIM 卡槽，帶動手機內部設計新一輪變革。
天風證券分析師郭明錤指出，取消實體 SIM 卡槽可減少主板開孔、簡化防水結構，從而提升整機 IP 防護等級。
研究機構 Counterpoint Research 也指出，eSIM 方案可釋放主板空間，為電池與天線系統提供更靈活布局。
不過，蘋果在中國也面臨著激烈市場挑戰。郭明錤在報告中指出：「若蘋果的 eSIM-only（僅支援 eSIM）策略在中國順利落地，安卓陣營預計將在 2026 年後全面跟進。」
