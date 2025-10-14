鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 05:21

本月以來，美國貿易摩擦引發的全球資本市場震盪持續發酵，海外機構資金正從美元資產加速抽離，避險資產交易短期升溫，市場格局悄悄生變。

川普關稅威脅嚇跑資金！專家：國際資本加速撤離美元資產 3大非美資產獲青睞（圖：Shutterstock）

美股上周五 (10 日) 遭遇「黑色星期五」，那斯達克指數暴跌 3.56%，標普 500 下跌 2.71%，雙雙創下 4 月以來單日最大跌幅紀錄，科技與半導體類股損失尤為慘重。

同日，美債殖利率集體走低，2 年期與 10 年期分別下跌 1.63 和 1.95 個基點，美元指數下挫 0.56% 至 98.977。截至 10 月 13 日，美元指數較年初累計跌幅將近 9%，資金撤離跡象明顯。

全球資本撤離美股後，黃金作為傳統避險資產表現亮眼。現貨黃金上周三 (8 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元，今年來累計漲超 52%，周一 (13 日) 早盤更突破 4060 美元，再創新高。

滙豐私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正分析指車，部分投資人因擔憂 AI 與科技族群高估，藉著貿易摩擦觸發獲利了結，但要重演 4 月時的激烈震盪機率不大。

美股回檔主因包括政策不確定性、企業獲利壓力及美元走強壓制估值。標普 500 指數年初至今漲近 20%，觸發「估值回檔 + 情緒宣洩」式拋售，輝達單日市值蒸發超 2000 億美元，特斯拉、亞馬遜等權重股跟跌。

歐洲市場同步承壓，STOXX 600 指數上周累計下跌 1.1%，歐洲央行 (ECB) 降息預期支撐有限，尚未成為資金大規模替代方向。

相較全球波動，中國股市與債市表現韌性十足，債市周一走勢平穩。基金公司資深固收人士指出，市場對消息已提前消化，衝擊或短暫可控。

民銀研究預估，此次貿易摩擦有望為 11 月 APEC 峰會前美方籌碼爭取，衝擊將小於 4 月；招商宏觀團隊則預估今年第四季穩增長政策有望加碼。

權益資產方面，匡正持續看好中國股市，因市場已適應經貿博弈，政策預期、資金入市潛力、AI 應用提速及估值獲利雙重支撐構成信心基礎。

對於美債，渣打中國財富管理部首席投資策略師王昕傑建議，由於 10 年期美債殖利率接近目標下限 4%-4.25%，建議可減持長期國債，增持抗通膨債券對沖關稅引發的通膨風險。

王昕傑還預期美元短期有望走升，但隨聯準會 (Fed) 降息與停滯性通膨風險升溫，動能將減弱，黃金則可能挑戰 4100 美元，並在 4000 美元附近有技術支撐。