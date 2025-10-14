eSIM手機來了！蘋果：中國顧客10/17起可預購iPhone Air

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 06:00

eSIM 手機還是來了，蘋果 (AAPL-US) 周一（13 日）宣布，中國顧客 10 月 17 日早上 9 點起可預購 iPhone Air 機型，蘋果定 10 月 22 日起正式發售，iPhone Air 價格人民幣 7,999 元起。

蘋果周一宣布，中國顧客10月17日早上9點起可預購iPhone Air機型。（圖：Shutterstock）

所謂 eSIM，就是嵌入式 SIM 卡，是由全球行動通訊系統協會（GSMA）制定的新一代 SIM 卡標準。eSIM 是傳統 SIM 卡的升級形態，沒有物理卡槽，具備靈活便捷、安全可靠、節省裝置空間等優勢。

據《澎湃新聞》報導，中國聯通周一宣布，已經正式獲得展開 eSIM 手機運營服務商用試驗批復，這一重要突破代表中國聯通在 eSIM 領域長達十年的技術積累與實踐探索取得里程碑式進展，也將為數位經濟發展和終端連接創新注入新動能。

中國聯通的 eSIM 預約已在 9 月底正式開啟，用戶可通過中國聯通 App 首頁頂部入口進入 eSIM 預約專區，填寫相關資料後，即可完成預約登記。

中國移動周一晚間也宣布，正式獲得展開 eSIM 手機運營服務商用試驗批復，廣大用戶可前往中國移動營業廳辦理 eSIM 手機業務，第一時間享受更加便捷、靈活的通訊體驗。

同一天，中國電信也宣布，獲得工信部 eSIM 手機商用試驗批復許可，eSIM 手機業務在中國 31 個省區市正式上市銷售。

今年 9 月 10 日，蘋果在秋季發布會上推出一款輕薄手機 iPhone Air，這款手機採用 eSIM 卡設計。蘋果也在中國官網強調該機型僅提供 eSIM 選項，並且提到了中國聯通的支援。

當時中國聯通等三大電信公司未正式對外提供 eSIM 業務，導致 iPhone Air 無法第一時間在中國上市。