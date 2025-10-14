鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估上修至2.37元，預估目標價為33.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共25位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.28元上修至2.37元，其中最高估值2.82元，最低估值2.07元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.82(2.82)3.564.954.94
最低值2.07(2.07)1.842.62.85
平均值2.39(2.38)2.93.453.62
中位數2.37(2.28)2.863.333.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.81億88.07億97.79億92.59億
最低值73.23億77.21億82.52億89.68億
平均值75.56億82.41億87.57億91.13億
中位數75.75億81.96億86.23億91.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.502.295.082.131.50
營業收入14.05億36.70億95.14億56.84億54.61億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

