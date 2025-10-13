鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class AFIGR-US的目標價調升至47元，幅度約11.9%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至47元，調升幅度11.9%。其中最高估值54元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Figure Technology Solutions, Inc. Class A評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Figure Technology Solutions, Inc. Class A今(13日)收盤價為42.17元。近5日股價上漲11.9%，標普指數下跌2.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
