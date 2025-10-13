鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-13 21:31

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 宣布，將於 11 月 4 日至 6 日參加在北美嵌入式電子與工業電腦應用展 ( Embedded World North America )。此次展出將以雙 AI 應用為主軸，聚焦於生成式 AI 與分辨式 AI 技術。

安勤前進北美嵌入式展 聚焦生成式與分辨式雙AI應用。(圖：安勤提供)

安勤本次展示分辨式 AI 應用的高階無風扇模組化嵌入式電腦 EMS-ARH，該產品搭載 Intel 第 15 代 Arrow Lake-H 處理器，將 CPU、Intel Arc GPU 與神經處理單元 (NPU) 整合於單一封裝中，能提供高達 99 TOPS 的效能。

安勤指出，EMS-ARH 的 AI 算力足以進行即時人像辨識與準確率分析，應用場景橫跨交通人流監控、公共安全管理與職業運動戰術分析等多元領域，展現其優異的可擴展性與高準確度。

在生成式 AI 應用方面，安勤與戰略夥伴安提國際 (Aetina International) 攜手合作，共同展示將大型語言模型的互動能力，實際導入監控與控制環境中，包括提升智慧工廠、企業辦公等場域的作業效率與安全防護。

同時，安勤科技也將展出 NVIDIA Jetson 各系列平台相關解決方案，包含小型系統與模組平台，適用於邊緣 AI 分析與多樣化應用部署；模組平台則提供更高彈性設計選擇，深受 ODM 夥伴青睞，協助快速導入與客製化開發。