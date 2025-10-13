鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為47.00元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元下修至2.46元，其中最高估值3.04元，最低估值0.71元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.04(3.04)
|4.46
|4.9
|5.13
|最低值
|0.71(0.71)
|1.04
|1.65
|5.13
|平均值
|2.34(2.36)
|2.71
|3.38
|5.13
|中位數
|2.46(2.51)
|2.77
|3.39
|5.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|177.61億
|183.92億
|189.07億
|181.28億
|最低值
|169.83億
|172.33億
|174.07億
|181.28億
|平均值
|173.55億
|176.81億
|181.26億
|181.28億
|中位數
|173.87億
|177.01億
|181.00億
|181.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.02
|2.41
|3.49
|3.19
|2.40
|營業收入
|51.62億
|96.80億
|131.27億
|161.64億
|172.41億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
