鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估上修至2.57元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.57元，其中最高估值3.14元，最低估值1.2元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.14(3.14)4.44.514.6
最低值1.2(1.2)1.042.164.6
平均值2.46(2.46)2.853.444.6
中位數2.57(2.46)2.833.444.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值177.61億183.92億189.07億184.92億
最低值169.83億172.33億174.07億184.92億
平均值173.59億177.01億181.17億184.92億
中位數173.77億177.39億180.88億184.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.022.413.493.192.40
營業收入51.62億96.80億131.27億161.64億172.41億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

