鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為47.00元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元下修至2.46元，其中最高估值3.04元，最低估值0.71元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.04(3.04)4.44.514.6
最低值0.71(0.71)1.041.654.6
平均值2.34(2.36)2.73.354.6
中位數2.46(2.51)2.773.44.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值177.61億183.92億189.07億184.92億
最低值169.83億172.33億174.07億184.92億
平均值173.58億176.94億181.66億184.92億
中位數173.87億177.01億181.19億184.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.022.413.493.192.40
營業收入51.62億96.80億131.27億161.64億172.41億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

