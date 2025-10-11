鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團MFG-US的目標價調升至7.46元，幅度約3.69%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)提出目標價估值：中位數由7.2元上修至7.46元，調升幅度3.69%。其中最高估值8.36元，最低估值5.67元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予瑞穗金融集團評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。
瑞穗金融集團今(11日)收盤價為6.105元。近5日股價下跌3.69%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
