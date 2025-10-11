search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團MFG-US的目標價調升至7.46元，幅度約3.69%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)提出目標價估值：中位數由7.2元上修至7.46元，調升幅度3.69%。其中最高估值8.36元，最低估值5.67元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予瑞穗金融集團評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

瑞穗金融集團今(11日)收盤價為6.105元。近5日股價下跌3.69%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MFG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
瑞穗金融集團6.09-4.55%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty