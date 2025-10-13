富邦媒看好Q4電商旺季 將備戰雙11

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-13 19:47

‌



國內大型電商集團富邦媒 (8454-TW) 今 (13) 日公布 9 月合併營收 79.4 億元，月減 6.48%，年減 3.73%，累計前三季合併營收達 769.9 億元，年減 2.65%，富邦媒表示，隨著 iPhone 新機上市和節慶買氣回升，對第四季營收保持樂觀看法，預期在周年慶和雙 11 旺季推動下，將進一步挹注整體成長動能。

富邦媒看好第四季傳統電商旺季。(圖：富邦媒提供)

富邦媒說明，9 月下旬受強颱影響，全台多地物流和出貨節奏放緩，短期買氣略顯保守，加上有線電視訂閱戶數持續下滑，使電視購物銷售承壓，進而影響合併營收表現，事實上，若聚焦於核心電商業務，平台商品交易總額 (GMV) 較去年同期持續正成長，線上交易動能穩健，展現 momo 在消費動能趨緩環境下的成長韌性與穩定體質。

‌



富邦媒 9 月營收動能主要受惠於中秋節檔期與 3C 新品上市的雙引擎帶動，其中，站上中秋禮盒銷量年增逾 50%，而 Apple 新一代 iPhone 17 系列掀起市場熱潮，站上相關搜尋量近一個月突破 78 萬次，預購和首賣期間表現踴躍，開賣首月整體銷售較去年同期 iPhone 16 系列成長逾 30%。

另外，富邦媒積極投入公益行動，攜手公益團體啟動花蓮賑災專區，期以平台力量串連善意、支持災後重建，第一階段攜手中華郵政成立「攜手送暖 守護花東」賑災專區，啟動即時物資捐助機制，隨後更與一粒麥子基金會合作，新增線上捐款管道，將募資全力投入餐食應援與長者生活照護，讓民眾能透過平台將善意即時化為行動。