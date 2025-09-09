富邦媒「供應商ESG學苑」攜手逾百廠商 推動永續綠生活

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-09 16:39

‌



富邦媒舉辦第二屆「momo供應商ESG學苑」。(圖：富邦媒提供)

momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (9) 日舉辦第二屆「momo 供應商 ESG 學苑」，藉此持續深化供應鏈永續培力、與供應商共創產品低碳轉型，並公布綠活會員規模已突破 70 萬人，累計帶動減碳超過 230 公噸，相當於近兩萬棵樹 1 年的碳匯量，富邦媒目標，呼籲更多業者投入，攜手打造台灣最大的永續消費市場。

momo 以「永續綠生活宣言」為主軸，鼓勵供應商積極推動產品減碳、申請環保標章，號召食品、家電、美妝、3C 等逾百供應商共同響應。

‌



momo 正以平台力量引領台灣零售業低碳轉型，不僅率先推動綠色物流、循環包裝與智慧倉儲，更將永續視為重塑產業規則的核心競爭力，自 2023 年推出綠活會員以來，已超過 70 萬名消費者參與，2024 年更透過低碳配送與循環包裝減少逾 230 公噸碳排放，相當於近 2 萬棵樹的年碳匯。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo 不僅追求自我減碳，更要驅動整個供應鏈升級、改變消費模式，目標是推動永續消費邁向市場主流，打造下一個世代的零售新標準。

今年的「供應商 ESG 學苑」不僅聚焦最新全球永續消費趨勢，也強調環保標章的推廣與實務操作，momo 表示，將持續提供資源與工具，協助供應商跟進淨零目標與有效運用政府資源，推動更多商品取得環保標章，讓永續商品在市場上更容易被消費者看見與選擇。

同時，momo 也透過綠活會員與今年上線的綠活點數機制，設計誘因鼓勵消費者優先購買綠活標籤商品，進一步擴大綠色消費的規模效應。