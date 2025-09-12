迎Q4電商旺季 富邦媒「中南部當日配」服務試營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-12 11:16

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 最新指出，今年前 8 個月的 GMV(商品交易總額) 年增近 6 倍，展現 mo 店 + 商家數突破 8000 家帶動平台結構擴張的成果，而即將進入電商傳統旺季，「中南部當日配」服務已正式展開試營運，可為即將到來的雙 11 旺季提供更高效的配送支援。

富邦媒總經理谷元宏。(鉅亨網資料照)

富邦媒說明，mo 店 + 擴張至今，商家數已突破 8000 家，尤其 Armani beauty、D+af、Vacanza、HOLA 和樂家居、ABC-MART、紅葉蛋糕、聖祖食品等國內外知名居家、潮流、美食等大品牌陸續進駐，有助進一步強化全品類競爭力。

而在物流的發展上，繼南區物流中心啟用，富邦媒憑藉南北兩座智慧自動化物流中心，搭配遍布全台的主倉、衛星倉和自有物流車隊，「中南部當日配」服務已正式展開試營運，凡於上午 10 點前完成訂單，最快當日晚間即可送達。

富邦媒強調，運用 AI 技術即時調度庫存，將訂單自動分配至距離消費者最近的倉庫出貨，目前率先於台中、台南和高雄上線，後續將逐步拓展至更多行政區，目標最終打造出全台「當日下單、當日到貨」即時配送網絡。