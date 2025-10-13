鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-13 17:41

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 與半導體恩智浦 (NXPI-US) 今 (13) 共同宣布，雙方互相授予策略夥伴獎，以表彰彼此在實現最高電源效率、產品效能和整體品質目標的共同承諾。此次授獎亦同步慶祝恩智浦 GreenChip 解決方案對光寶科技累計出貨量突破 10 億顆的重要里程碑，充分展現雙方穩固的合作基礎與業界實力。

光寶科採用恩智浦GreenChip解決方案突破10億顆 持續推動綠色資料中心解決方案。(圖：光寶科提供)

光寶科技作為全球領先的電源管理方案和光電半導體供應商，致力於提供可靠先進的解決方案，推動個人電腦、遊戲機、人工智慧、雲端運算、5G、低軌衛星、汽車電子和人工智慧物聯網（AIoT）等領域的創新。

光寶科提到，透過恩智浦從電源插座到處理器的全方位能源管理解決方案，包括恩智浦 GreenChip 產品組合，光寶科技積極推動綠色資料中心、潔能運輸和高效能基礎設施的整合解決方案，協助企業邁向永續發展。

恩智浦 GreenChip 電源產品組合旨在實現更高密度、更節能的電源產品設計，並具備卓越的效能和直覺易用的功能，作為電源控制 IC 的全球領導者，恩智浦提供廣泛的高效、可配置 IC 控制器，用於交流／直流電源、智慧快速充電解決方案和先進的系統保護技術。

恩智浦半導體先進電源系統電源傳輸部門資深總監 Hyung Kim 表示，恩智浦先進類比產品組合是構建智慧互聯世界的核心基礎，光寶科對恩智浦包括 GreenChip 電源產品組合在內的解決方案的肯定。

光寶科技資訊及消費性電子事業群總經理徐建中表示，光寶科致力於透過智慧技術與負責任的企業治理，推動永續能源管理，開發創新、智慧且永續的電源解決方案，滿足從住宅、商業到工業等領域的多元應用，幫助客戶提升能源使用效率並減少對環境的影響。