〈焦點股〉泰福進營運入加速成長期 漲逾半根停板

泰福 - KY( 6541-TW ) 隨著生物相似藥 TX-01 在美國上市銷售，加上 CDMO 營收持續貢獻，第三季營收首度突破 1 億元關卡，達 1.25 億元，年增 10 倍，營運進入加速成長期，激勵泰福今 (14) 日價量齊揚，漲逾半根停板。

泰福早盤以 67 元跳空開高，盤中最高漲至 68 元，漲逾半根停板，一舉站上年線，成交量超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，在連續 6 個交易日買超後，昨 (13) 日轉為賣方，賣超 897 張。