〈焦點股〉泰福進營運入加速成長期 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
泰福 - KY(6541-TW) 隨著生物相似藥 TX-01 在美國上市銷售，加上 CDMO 營收持續貢獻，第三季營收首度突破 1 億元關卡，達 1.25 億元，年增 10 倍，營運進入加速成長期，激勵泰福今 (14) 日價量齊揚，漲逾半根停板。
泰福早盤以 67 元跳空開高，盤中最高漲至 68 元，漲逾半根停板，一舉站上年線，成交量超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，在連續 6 個交易日買超後，昨 (13) 日轉為賣方，賣超 897 張。
泰福第三季受惠生物相似藥 TX-01 以及 CDMO 帶動，TX-01 於 9 月正式銷售出貨，加上加拿大市場銷售夥伴 Sandoz 市占提升，9 月生物相似藥整體銷貨收入近 150 萬美元，超越 2024 全年水準。
CDMO 業務方面，在客戶專案持續推進下，營收季增近 50%。另外，位於美國聖地牙哥的廠區，依照既定時程擴建 2000 升產能，預計 2026 年第一季啟用。
