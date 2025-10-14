〈OCP峰會〉康舒發表新一代伺服器電源解決方案 股價奔漲停

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-14 12:44

電源廠康舒 (6282-TW) 參加 OCP 2025 全球高峰會，發表新一代伺服器電源系統，展出達 Ruby 效率等級的高效能機架系統，推動 AI 資料中心電源技術升級。

康舒發表新一代伺服器電源解決方案 股價奔漲停。(圖：康舒提供)

在新品利多加持下，康舒今日未受大盤開高走低影響，盤中衝上漲停 36.1 元，午盤逾 2 萬張排隊掛買。

‌



康舒此次亮相的最新一代 CRPS 與伺服器電源系統，透過工程設計提供可擴展、永續且穩定運作的電力，兼具高效率、高功率密度與高可靠度，支援超大規模 AI 與高效能運算 (HPC) 工作負載，驅動 AI 未來電力發展。

康舒表示，Ruby 等級效率: 強化能源使用效益，優化 AI 資料中心與 HPC 系統整體效能；高度可擴展架構的伺服器電源系統，功率範圍涵蓋 33kW 至 72kW，專為超大規模 AI 運算部署打造。

此外，穩健電力供應: 可支援冗餘與主動電流共享，確保 AI 工作負載不中斷，而深度整合設計全面對應新一代伺服器及冷卻系統，為永續 AI 基礎建設奠基。