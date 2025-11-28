狙擊輝達的《大賣空》貝瑞 力薦4檔「便宜貨」準備長抱5年

鉅亨網編輯林羿君 2025-11-28 17:00

電影《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）近期頻頻示警 AI 泡沫，並且堅定看空輝達 (NVDA-US) 等 AI 巨頭，現在將目光投向了價值被低估的「便宜貨」，為廣大投資人提供了新的選股方向。

狙擊輝達的《大賣空》貝瑞 點名4檔「便宜貨」準備長抱5年。(圖:shutterstock)

貝瑞最近決定為其創辦的對沖基金 Scion Asset Management 撤銷在美國證券交易委員會（SEC）的註冊，不再接受外部資金，並將其言論陣地轉移至付費通訊專欄平台 Substack，開設了名「Cassandra Unchained」」的專欄。

他坦言此舉是為了擺脫 SEC 的披露規定，以便更自由地發表他的市場觀點，特別是在他認為 AI 股正在重演網路泡沫時期思科（Cisco）的歷史，預示著泡沫即將破裂之際。

這位深度價值投資者，以其擅長在市場動盪中挖掘受挫小型股的眼光而聞名。他在最新發布的 Substack 文章中，揭示了 4 檔他長期看好的標的，並強調他認為當前市值介於 20 億至 120 億美元區間的公司最具投資潛力。

他強調，這些持股都是至少 3 到 5 年的長期投資。貝瑞同時指出，當前正值「一年中絕佳的撿便宜時機」，因為許多優質公司股票可能因年末機構的「粉飾報表」（window dressing）和「稅損收割」（tax-loss harvesting）操作而遭到過度拋售，形成買入良機。他對此類會計與稅務操作導致的拋售毫不介意，認為這正是捕捉市場錯誤定價的機會。

仔細檢視貝瑞青睞的前三家標得，不難發現它們的共同點：在過去 12 個月左右的時間裡，這些股票均經歷了顯著的下跌，股價受挫。lululemon 今年迄今股價大跌了 52%，莫利納醫療下跌了 49%，而 Shift4 Payments 也下跌了 32%。

這些公司市值均低於 250 億美元，且 lululemon 和莫利納醫療的預期本益比甚至不到 15 倍，符合貝瑞尋找「便宜貨」的策略。

這與貝瑞近期對輝達等 AI 股的強烈看空立場形成鮮明對比。他曾直言不諱地將輝達比作網路泡沫時期的思科，是市場走向頂點的訊號，並公開批評輝達試圖反駁看空言論的備忘錄令人失望，充斥著「稻草人謬誤」，讀起來「幾乎像一場騙局」。

然而，在他青睞的名單中，房利美是個例外。這檔在場外交易市場（OTC）交易、因此無須在常規文件中披露的股票，今年股價逆勢上漲了約 2 倍。市場的猜測集中於川普政府可能推動房利美私有化，結束其在金融危機後的聯邦託管狀態，並為其未來在主流交易所上市鋪平道路。