2025-10-14

中國9月出口大幅上行超預期，關稅波動下外貿承壓加大。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周一（13 日）報導，相較前 8 個月數據，第三季度進出口、出口和進口增長分別提高 0.5、0.2 和 1 個百分點。

中國海關總署副署長王軍周一表示，前三季中國外貿韌性彰顯、結構強化，實現量質齊升，成績來之不易。同時，人們也要看到，當前外部環境依然嚴峻複雜，外貿面臨的不確定性和困難增多，疊加去年基數較高等客觀因素，第四季穩定外貿發展仍然需要付出艱苦努力。

隨著中美貿易摩擦帶來的不確定性影響，今年不少商品提前搶出口，導致旺季提前。再加上近期船舶、半導體等關稅政策再起波瀾，第四季外貿趨勢挑戰加大。

「往後看，10 月出口增速或下行，不排除出現負增長的可能。」東方金誠宏觀研究研究發展部執行總監馮琳說。

馮琳說，首先，去年 9 月颱風天氣導致出口貨物在 10 月集中出運，高基數會壓低今年 10 月出口增速，工作日效應也將出現逆轉。

與此同時，川普政府在全球範圍內大幅上調關稅，當前外需整體呈現放緩態勢。數據顯示，截至 9 月，中國物流與採購聯合會全球製造業 PMI 指數連續 7 個月處於收縮區間。

最後，年初以來，中國非金融類對外投資增速整體呈現較快下行勢頭，8 月末累計年增 3.0%，增速較上年末下行 7.5 個百分點。這意味後期由對外投資拉動的機電設備出口增速大概率下行。

中泰證券研究所首席分析師楊暢認為，從出口看，9 月以來上海出口集裝箱運價指數 SCFI、寧波出口集裝箱運價指數底部波動，一般上海和寧波兩項運價指數相較中國出口集裝箱運價指數更加敏銳，指向出口整體呈現底部弱勢運行。

一方面，對美出口方面，寧波美東、美西航線，天津港美東、美西航線，10 家船公司航線運價指數均在底部波動，對美出口仍然偏弱。