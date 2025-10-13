元山受惠AI伺服器需求旺前三季營收年增9% 2026上半年仁武新廠放量貢獻

元山 ( 6275-TW ) 今 (13) 日公告 9 月營收 3.66 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 31.92 億元，年增 9.43%。元山指出，受惠 AI 伺服器與晶片市場規模持續擴大，高階液冷滲透率提升，帶動元山高階 IT 散熱產品出貨動能續強。此外，高雄仁武新廠已完工，預計 2026 上半年放量貢獻。

‌



元山表示，以往第三季為出貨淡季，不過公司積極調整產品組合策略，近年積極投入高階 IT 網通散熱解決方案，效益逐步顯現，目前推出 250kW/120kW Side Car、1.4MW In-Row CDU 等先進液冷散熱核心模組及關鍵零組件產品，並可針對不同客戶提供高度客製化方案。

至於高雄仁武新廠，元山指出，營運總部與辦公室預計 10 月完成搬遷，產線及研發中心規劃明年第二季全面遷入，初步建設 6 條車用風扇與高階 IT 風扇自動化產線，月產能上看 120 至 150 萬台，待機台進駐完畢後開始試產，預計 2026 上半年放量貢獻。