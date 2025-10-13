元山受惠AI伺服器需求旺前三季營收年增9% 2026上半年仁武新廠放量貢獻
鉅亨網記者劉玟妤 台北
元山 (6275-TW) 今 (13) 日公告 9 月營收 3.66 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 31.92 億元，年增 9.43%。元山指出，受惠 AI 伺服器與晶片市場規模持續擴大，高階液冷滲透率提升，帶動元山高階 IT 散熱產品出貨動能續強。此外，高雄仁武新廠已完工，預計 2026 上半年放量貢獻。
元山 9 月營收 3.66 億元，月增 13.36%，年增 3.83%；第三季營收 10.38 億元，季減 11.13%，年增 0.58%；累計今年前三季營收 31.92 億元，年增 9.43%。
元山表示，以往第三季為出貨淡季，不過公司積極調整產品組合策略，近年積極投入高階 IT 網通散熱解決方案，效益逐步顯現，目前推出 250kW/120kW Side Car、1.4MW In-Row CDU 等先進液冷散熱核心模組及關鍵零組件產品，並可針對不同客戶提供高度客製化方案。
至於高雄仁武新廠，元山指出，營運總部與辦公室預計 10 月完成搬遷，產線及研發中心規劃明年第二季全面遷入，初步建設 6 條車用風扇與高階 IT 風扇自動化產線，月產能上看 120 至 150 萬台，待機台進駐完畢後開始試產，預計 2026 上半年放量貢獻。
元山進一步指出，搬遷完成後，營運規模有望升級，未來也會適時啟動第三地生產據點的規劃，逐步擴大全球化布局。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告