〈熱門股〉光寶科AI電源訂單強勁 跌破10日線但外資連4買

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-27 09:25

‌



電源供應廠光寶科 (2301-TW) 受惠於 AI 電源需求，8 月營收及獲利表現亮眼，而隨著 AI 伺服器電源及 BBU 訂單持續強勁，動能可望延續至明年，前景良好獲得市場資金追捧，26 日收盤價 163.5 元，雖跌破 10 日線，不過外資卻趁跌低接連續 4 個交易共買超 2.2 萬張。

〈熱門股〉光寶科AI電源訂單強勁 外資低接連四買逾2.2萬張。(圖：shutterstock)

光寶科 8 月營收達 156 億元。法人估計明年 AI 伺服器營收占比可望突破 25%，其中電源產品占 20 至 25%，BBU 占 5 至 10%，市占率預期達 15 至 20%。

‌



展望後續發展，法人指出，第三季 BBU 產線順利投產，美台兩地電池備援系統開始量產，美國 CSP 客戶需求旺盛，而 50V 電源櫃將於第四季送樣，明年可望挹注營收，400V 方案預定明年取得認證；500KW 機櫃式電源系統也已送樣 ASIC 客戶，為明年量產鋪路。

散熱產品 120KW 冷卻系統將出貨企業客戶，兩項散熱專案洽談中，明年可望貢獻營收。

電源市場持續擴張，市場規模方面，隨著輝達 Rubin 晶片 TDP 功耗將從 1800W 提升至 2300W，AI 伺服器機櫃功耗大幅攀升。法人預估 AI 伺服器電源整體潛在市場將從 2025 年 31 億美元增至 2026 年 78 億美元，年增 153%；技術發展上，雲端業者正從傳統 48V 架構轉向 400V 或 800V 高壓直流電源系統，以提升能源效率。