台泥揭進口水泥「移轉效應」 張安平籲應善用國內閒置產能

鉅亨網記者彭昱文 花蓮 2025-09-27 19:42

‌



台泥董事長張安平。(鉅亨網記者彭昱文攝)

張安平指出，目前台灣本土水泥產能足以應對國內需求，但東南亞進口高碳排水泥每噸便宜 500 至 700 元，未來課徵碳費後價格優勢將會繼續擴大，恐將對本土產業鏈與就業造成衝擊。

‌



數據顯示，越南和印尼兩國的水泥年產能各高達 1.43 億噸和 1.39 億噸，但產能利用率僅約 50%，使得龐大過剩產能向外傾銷，其中，根據「中國水泥網」報導，印尼水泥市場涵蓋了來自大陸海螺水泥投資的 900 萬噸產能及紅獅水泥的 700 萬噸產能。

另根據財政部關務署資料，今年 1-8 月台灣進口水泥及熟料量和去年同期相比，越南下降 10%、但印尼成長了 54%，突顯出 7 月下旬政府對越南進口水泥課徵反傾銷稅後，已經出現「移轉效應」。

根據亞洲水泥生產商友好協會（ACPAC）最新資料，台灣 2025 年預估進口熟料與水泥合計將超過 355 萬噸，遠超鄰近的韓國與日本，顯示台灣對低價進口水泥的過度依賴。

張安平認為，台灣水泥廠的角色不只是確保國家基礎建設的自主供應，更扮演著重要的城市淨化器，從協同處理垃圾、協助去化半導體等產業之廢棄物，到再利用營建廢棄物，台灣水泥產業已成為支持社會永續的重要基礎設施。

若面對高碳排進口水泥的傾銷，如果放任，等於放棄水泥窯協助解決社會問題的功能，因此善用國內閒置產能，才能確保台灣產業競爭力與建設自主性，讓本土產業減碳與創新韌性產品的努力不致白費。

張安平強調，台灣是全球少數進口水泥零關稅的國家，國內企業必須繳納碳費，但進口水泥卻沒有碳費負擔，進口的碳都算在台灣身上，但出口的產品卻要照繳碳費，這是嚴重的不公平。

他進一步指出，依照《公共工程施工綱要規範》，公共工程所使用的水泥必須符合「同一工程應使用相同產地水泥」的要求，以確保品質一致與工程安全，但目前進口水泥是否符合該規範，政府並未嚴格查驗。

張安平表示，台泥和平廠與蘇澳廠出貨的水泥種類不同，均可清楚追溯至產地，完全符合規範；相較之下，進口水泥來源混雜，缺乏完整追溯機制，卻仍大量流入市場。

此外，目前進口水泥幾乎都是以噸裝形式供應混凝土廠，在卸料操作過程中容易產生粉塵、對周邊造成污染，政府若未加強檢驗與管理，恐使進口水泥在品質控管與環境保護上形成漏洞，導致本土業者承擔不公平競爭。

台泥強調，當全球主要國家都在考量並實施「對等關稅」以確保公平貿易環境時，台灣卻仍維持零關稅，形同單方面門戶大開。唯有讓所有產品都負擔一樣的碳成本，本土企業在循環經濟與低碳技術上的努力才有意義。