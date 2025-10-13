大盤回檔狂敲0050爆巨量 定期定額戶數衝53萬人再創ETF里程碑
鉅亨網記者陳于晴 台北
受美中關稅戰升溫影響，台股今 (13) 日開盤一度下跌逾 800 點，但不少投資人逢低進場布局，元大台灣 50(0050-TW) 單日成交量突破 26 萬張、成交金額 158 億元，均改寫歷史新高。此外，證交所公布 9 月 ETF 定期定額交易戶數排行榜，0050 單月大幅成長 5.2 萬戶，為今年以來扣除春節、分割交易扣款遞延後的單月新高，總戶數衝上 53.6 萬戶，再創 ETF 全新里程碑。
市值型 ETF 老大哥 0050 定期定額交易戶數突破 50 萬大關，廣受投資人青睞，法人分析主要原因有三，一、0050 成長性大於高股息 ETF；二、追蹤相同指數產品因規模較小而費用率較高；三、許多傳產存股未跟上 AI 趨勢，均吸引資金轉向投入 0050，透過定期定額參與。
參考 8 月台股 ETF 定期定額金額統計，0050 扣款 45.4 萬、扣款金額占比 36.8%，為台股 ETF 定期定期金額第一；據集保結算所統計至 10/9 當周，0050 投資人數突破 159.4 萬人新高。
0050 調降費用率與股價分割後，已穩坐定期定額冠軍，今年以來規模成長超過 3500 億元，至 10/9 止，經理費率已低於 0.1%，持續為全市場最低。規模並同步超越 8 月底國人持有金額 7560 億的安聯收益成長基金，成為境內、外規模最大的基金。
0050 長年來亮眼績效表現，為指數被動投資帶來全新一波熱度。觀察 0050 自 2003 年成立以來至 9/30 含息報酬率 1161%，以每年 250 交易日換算年化報酬率 12.3%，在此報酬率下約 6 年就有機會為投入資產翻倍。
0050 絕不錯過台股漲勢更是屢次受到實證，今年上半年川普貿易戰造成全球股市動盪，台股歷經 2 天跌停後。統計 4/9 到 10/9 期間，市值型 0050 大漲近 70%，表現優於大盤的約 57%。
國慶連假期間，美中貿易衝突再起，同步導致美股回落，長期推崇指數化投資的知名教授周冠男發文表示，周一逢低加碼時間到，更直言「定期定額，逢低加碼，有實證基礎的較佳的投資策略。」
