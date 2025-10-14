富邦3檔ETF新兵掛牌上市 00982D「雙率避險」免驚台幣暴力升值

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 11:27

‌



ETF 市場再添新兵，由富邦投信發行的 00982D、00983D、009809 今 (14) 日正式掛牌上市，其中，00982D、00983D 是市場首檔於證交所掛牌的主動債 ETF，富邦投信董事長黃昭棠指出，00982D 最大特色在於靈活運用「雙率避險」策略，兩檔 ETF 透過動態調整利率與信用曝險，有效降低波動風險。同時，經理人亦可依市場變化調整利率與信用部位，並靈活運用多元資產與工具，積極尋找具潛力的聰明債，以創造超額報酬機會。

證交所董事長林修銘（右二）、富邦投信董事長黃昭棠（左二）、證交所總經理李愛玲（右一）、第一銀行信託處處長莊淑娟（左一），共同出席富邦主動債ETF掛牌儀式。(圖/富邦投信)

00982D、00983D 為月配息機制，預計首次除息日落在 2026 年 1 月。009809 為季配息機制，發行價每單位新台幣 10 元，適合重視資本增值與環境責任的投資人。

根據晨星 (Morningstar) 最新研究指出，相較於股票市場，債券市場因結構性特質與指數化限制，使得主動型基金經理人更有機會發揮專業優勢。隨著全球進入降息循環，投資級債券具備利息收益與價格走升雙重優勢，成為穩健資金配置的首選。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升表示，降息使債市普遍受惠，若進一步觀察 1984 年、1989 年、1995 年及 1998 年四個經濟並未衰退的降息情境，統計降息後一年可見投資等級企業債券的表現平均為 10.2%，優於政府公債的 9.2%。而信用評級較低的非投資級債因為對經濟放緩的敏感度較高，因此過往好壞參雜，平均四個期間的報酬與勝率便稍稍低於投資級債及公債類資產。

00982D ETF 經理人黃詩紋表示，近期公布多項經濟數據表現亮眼，S&P Global PMI 顯示製造與服務業皆處於擴張區間，新屋銷售強勁成長，美國第二季 GDP 成長率從先前的 3.3% 進一步上修至 3.8%，亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDP 追蹤模型目前將第三季增速從先前預估的 3.3% 上調至 3.9%，經濟數據可望支撐債券市場表現。

在降息預期升溫之下，債券殖利率明顯走低，加上短債利率已先下跌，且目前中長天期債券利率明顯高於短債利率，預期有助於長債買盤回溫，相關 ETF 是投資人可多加利用的投資工具。

00983D ETF 經理人游陳達表示，關稅對產業影響並非全面性，即便面臨關稅影響，產業受到衝擊程度亦不同，以美國產業為例，即使面臨關稅影響，通訊、國防軍工、公用事業和金融等產業的表現優於其他行業，惟有透過主動篩選才能順應情勢。對於風險性債券而言，美國降息所帶動的資金寬鬆將可望挹注債券價格進一步走高，成長前景值得期待。