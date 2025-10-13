威剛電影《絕勝》正式開拍 宣布王識賢、鳳小岳主演

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-13 14:11

左一為王識賢、左三為威剛總經理陳玲娟、左五為威剛董事長陳立白、右一為鳳小岳。(鉅亨網記者魏志豪攝)

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今日也出席，並特別將中華隊球衣授予兩位主演，象徵交付奪冠重任，讓王識賢笑稱：「壓力好大！但我要像曾豪駒總教練一樣，一定全力以赴！」

這是臺北大巨蛋首次開放電影劇組舉辦開拍記者會，電影出品人威剛董事長陳立白開心分享道：「今天我們為電影《絕勝》齊聚一堂，重回去年中華隊比賽的場地，特別意義非凡。中華隊在十二強賽奪冠時，激起全民一股團結的力量，至今仍讓人難忘。為了延續這股正向的能量，威剛兌現了去年底籌拍的承諾，邀集各界夥伴共同支持，並攜手瀚草文創打造最堅強的製作團隊。《絕勝》的劇本讓我非常感動，迫不及待想把這部邁向榮耀的作品搬上大銀幕！」

電影《絕勝》由威剛科技、瀚草文創、台灣運動彩券共同投資，《誰是被害者》、《模仿犯》製作人曾瀚賢，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《志氣》監製吳明憲，及威剛文創娛樂總顧問陳婉若共同擔任監製，並邀請《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智與《寒蟬效應》、《大約在冬季》金馬提名導演王維明共同執導，並找來多位業界頂尖影視幕後好手參與拍攝。

導演王維明回想起拍攝這部電影的起心動念，興奮說：「在中華隊奪下十二強冠軍的那一刻，我立即接到陳立白董事長的來電，他熱血又激動地說：『這樣的勝利與榮耀，一定要被記錄下來，要拍成電影！』那一瞬，我不僅感受到棒球帶來的激情，更感受到台灣人共同的驕傲，那股力量深深喚醒了我的使命感。拍好這部電影不只是專業的責任，更是我內心最深、最誠摯的感動與榮耀！」

被稱作「最會拍男人」的姜瑞智導演則分享，《絕勝》從劇本階段與演員選角都走得相當不容易，但一路上有很多貴人幫忙，這些真實的故事、眼神裡的熱情和信念，都變成劇本裡最有力量的來源。

他坦言：「今天能站在臺北大巨蛋的球場上，正式為《絕勝》開鏡，真是起了雞皮疙瘩，對我來說這不只是電影的開始，更像是一個夢想實現的時刻，希望這部作品能讓大家重新感受到團結，還有那份屬於我們自己的驕傲！」

在《絕勝》故事中兩位主角一同為中華隊奔走，時常因理念與作風不同而起爭執，卻也在衝突與磨合中培養出最佳默契，成為中華隊的最強後盾。十二強賽中華隊總教練曾豪駒透過影片表達對電影的高度支持，得知由金鐘影帝王識賢飾演自己時，感到非常榮幸與興奮，「我除了是王識賢的影迷，也是他體專的學弟。為了《絕勝》的拍攝，我們已經碰過面，聊了從接下十二強任務、籌組球隊到最終奪冠的心路歷程，非常期待『賢拜（前輩）』詮釋的龍貓，還有鳳小岳飾演的領隊，也非常讓人期待。」鳳小岳也分享，在參與劇本討論後才深刻體會到，「原來一支棒球隊的運作真的非常不容易，從情蒐系統、科學數據分析到後勤補給等等，幕後的每個環節都缺一不可，希望觀眾透過電影看到冠軍獎盃背後的困難，以及全體幕後人員的辛苦。」