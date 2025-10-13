營收速報 - 富邦金(2881)9月營收356.49億元年增率高達56.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為2,374.55億元，累計年增率-2.65%。
最新價為87.8元，近5日股價上漲3.82%，相關金融保險上漲1.39%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10212 張
- 外資買賣超：+13814 張
- 投信買賣超：-5092 張
- 自營商買賣超：+1490 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|356.49億
|57%
|-38%
|25/8
|573.87億
|1443%
|82%
|25/7
|316.13億
|-27%
|2%
|25/6
|309.69億
|-5%
|-304%
|25/5
|-151.81億
|-161%
|26%
|25/4
|-120.96億
|-145%
|-139%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
