鉅亨速報

營收速報 - 富邦金(2881)9月營收356.49億元年增率高達56.53％

鉅亨網新聞中心


富邦金(2881-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣356.49億元，年增率56.53%，月增率-37.88%。

今年1-9月累計營收為2,374.55億元，累計年增率-2.65%。

最新價為87.8元，近5日股價上漲3.82%，相關金融保險上漲1.39%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10212 張
  • 外資買賣超：+13814 張
  • 投信買賣超：-5092 張
  • 自營商買賣超：+1490 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 356.49億 57% -38%
25/8 573.87億 1443% 82%
25/7 316.13億 -27% 2%
25/6 309.69億 -5% -304%
25/5 -151.81億 -161% 26%
25/4 -120.96億 -145% -139%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收富邦金

