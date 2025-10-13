search icon



營收速報 - 富裔(6264)9月營收529萬元年增率高達782.8％

鉅亨網新聞中心


富裔(6264-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣529萬元，年增率782.8%，月增率197.41%。

今年1-9月累計營收為4,742萬元，累計年增率-70.74%。

最新價為7.56元，近5日股價上漲3.09%，相關建材營造股價指數下跌-1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 529萬 783% 197%
25/8 178萬 -64% 0%
25/7 177萬 -75% -69%
25/6 565萬 -91% -15%
25/5 667萬 54% 109%
25/4 319萬 -77% -37%

富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收富裔

