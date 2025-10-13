營收速報 - 富裔(6264)9月營收529萬元年增率高達782.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為4,742萬元，累計年增率-70.74%。
最新價為7.56元，近5日股價上漲3.09%，相關建材營造股價指數下跌-1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|529萬
|783%
|197%
|25/8
|178萬
|-64%
|0%
|25/7
|177萬
|-75%
|-69%
|25/6
|565萬
|-91%
|-15%
|25/5
|667萬
|54%
|109%
|25/4
|319萬
|-77%
|-37%
富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
