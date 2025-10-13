鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-13 17:50

‌



板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (13) 日公告現金增資發行新股認股基準日等相關事宜，確定本次現金增資的發行價格為每股新台幣 45 元，本次增資預計發行 1,000 萬股，資金用途主要為償還銀行借款，以優化財務結構。

麗臺宣布現金增資認購價45元 發行1000萬股籌資償還銀行借款。(圖：shutterstock)

麗臺本次現金增資已於 114 年 9 月 19 日經金融監督管理委員會申報生效，現金增資認股基準日為 114 年 10 月 26 日。本次增資將提撥 75% 計 750 萬股由原股東按持股比率認購，另提撥 15% 予員工承購，剩餘 10% 則採公開申購方式對外銷售。

‌



麗臺股價近期受惠於營收利多而強勢表態。麗臺於 9 月份認列中國移動 200 台輝達 (NVDA-US)HGX A800 資料中心專案營收，使單月營收衝上 14.26 億元，月增達 483.82%，創下歷史單月新高紀錄。

不過，儘管營收創歷史天量，麗臺仍公告 9 月稅後虧損 5,300 萬元，每股虧損 0.64 元；第 3 季稅後虧損 2,900 萬元，每股虧損 0.35 元，麗臺指出，這筆中國移動專案訂單因最後 5% 尾款產生爭議，導致公司提列預期信用減損損失約新台幣 0.49 億元，成為單月轉虧的主因。