全訊9月營收翻倍 受惠國防標案持續增溫

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-03 19:08

‌



砷化鎵 (GaAs)、功率放大器 (PA) 廠全訊 (5222-TW) 今 (3) 日公告 9 月營收為 8,867 萬元，月增 104.04%、年減 13.73%，今 (2025) 年前 9 月營收為 6.91 億元、年減 28.87%。全訊表示，9 月營收翻倍，主要受惠於國防標案出貨增加所致，隨著年底前出貨持續增溫，及海外軍工、微波產品加入助攻下，預估整體營運有望向上攀升。

受惠Q4國防標案增溫，全訊9月營收翻倍。(圖：全訊提供)

全訊表示，因應國防部啟動軍品認證計畫，要求軍用設備及零組件要經過軍品認證，全訊今 (2025) 年以自主研發製造的 SSPA 模組與次系統，積極參與國防部最新的軍品認證，已完成高頻固態功率放大器 (SSPA)、升頻器、都卜勒放大器及高頻接收器等產品認證，並取得國防部頒發的軍品認證證書。也有多項新品持續送樣認證中，預估隨新產品陸續進入量產階段，有望進一步挹注營收獲利表現。

‌



在海外軍工部分，全訊隨著全球地緣政治風險升溫，歐美及亞太地區軍工客戶對高速精密通訊模組的需求持續攀升，特別在軍用無人機、雷達與電子干擾系統 (Jammer) 方面，也帶動海外軍工訂單量持續增長。

全訊表示，今年公司參加國際微波展 (IMS 2025) 與台北航太暨國防工業展，展示軍工等級高功率固態功率放大器 (HPA SSPA) 系列產品，包含射頻通訊模組 (FEM) 與寬頻大功率放大器，已獲得歐洲、美國及亞太地區等多國軍工客戶青睞，並展開客製化合作開發計畫。