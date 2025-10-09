〈房產〉包租代管業勃興 這一都會區租賃業家數三年成長1.3倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 11:17

‌



包租代管業蓬勃發展觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年第二季為止，全台租賃住宅服務業業者 1947 家，跟三年前同期相較，增加了 803 家，增幅達 70%，而六都加新竹縣市中，以新北市數量增加 161 家最多，但總數量仍以台北市最多，到今年第二季已有 380 家住宅服務業者登記營業。

包租代管業勃興，這一都會區租賃業家數三年成長1.3倍。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，2018 年租賃專法上路，租屋市場越來越被重視，包括推動租賃人員證照，推出住宅租賃契約範本，包租代管業如雨後春筍般蓬勃發展，近年政府大力推動租賃補貼以及公益出租人提高免稅額，更加使房東這個職業透明化且制度化，也把租賃住宅服務業的餅持續做大，促進產業規模成長。

‌



租賃住宅服務業者，北台灣的台北、新北及桃園三都加起來就有 947 家，等於占了全國家數的半數。張旭嵐指出，北北桃三都工作機會充沛，外地求職的人口眾多，因此仍是租賃需求的發展熱區。在政策的宣導和租賃補助的核對下，房東們逐漸有繳稅的觀念，此外，許多接手家產的二代無暇管理房產，也需要包租代管業的服務協助，因此讓業者有更多發展空間。

進一步觀察，住宅服務業成長幅度最快的是高雄市，三年增加 114 家，增幅達 131%。

台灣房屋左營 R15 加盟店店東黃識頻表示，高雄受惠於台積電進駐，上下游廠商包括日月光等大廠，業務量也受帶動，人力需求大增，北高雄楠梓區的租賃需求火熱；另外像小港區因擁有中鋼、中船、臨海產業園區等就業人口，加上高雄國際機場 880 億元的改建規劃，小港林園捷運延伸工程、中油大林埔「七接」工程，吸引外地就業人口進駐。