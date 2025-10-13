search icon



營收速報 - 元大金(2885)9月營收121.65億元年增率高達29.68％

鉅亨網新聞中心


元大金(2885-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣121.65億元，年增率29.68%，月增率2.7%。

今年1-9月累計營收為898.07億元，累計年增率-0.21%。

最新價為34.3元，近5日股價上漲1.17%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-16135 張
  • 外資買賣超：-14553 張
  • 投信買賣超：-1755 張
  • 自營商買賣超：+173 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 121.65億 30% 3%
25/8 118.45億 41% 10%
25/7 108.17億 -18% 12%
25/6 96.55億 -13% 49%
25/5 64.96億 -24% -15%
25/4 76.04億 -9% -25%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收元大金

