中國懸賞抓捕台灣軍方心理戰官員：稱其散布分裂言論引發兩岸緊張

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-11 16:00

就在台灣承諾加強防衛的隔日，中國廈門公安局週六（11 日）宣布，對 18 名被指是台灣軍方心理戰官員、散布「分裂言論」的人提供 1,400 美元懸賞。

中國懸賞抓捕台灣軍方心理戰官員。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，中國廈門市公安局表示，這 18 人為台灣軍方「心理戰部隊」的核心成員，並公開了他們的照片、姓名及台灣身份證號碼。

廈門公安局在聲明中指出，這些人負責的任務包括散布假訊息、情報蒐集、心理戰以及宣傳廣播。

廈門公安局表示：「他們長期密謀煽動分裂活動」，並補充稱，提供有助於抓捕線索的人士，最高可獲得 1 萬元人民幣（約 1,401.74 美元）的獎勵。

中國《新華社》報導，這些人曾建立抹黑網站、製作煽動分裂的遊戲、製作假影片誤導民眾、操作非法電台進行「滲透」，並利用「外部勢力」資源操控輿論。

對此，台灣國防部表示，這些指控反映了「威權政權的專制和固執思維，企圖分化我們的人民、貶低我們的政府，並進行認知戰」。

我國國防部指出，中國反覆發佈此類報導，「利用我們民主社會的訊息自由流通，拼湊並編造個人資料」。

台灣國防部強調：「維護國家安全、保障人民的安全與福祉，是每位軍官和士兵不可推卸的責任。」

《路透》指出，由於台灣情報官員不會公開前往中國，加上中國法律對台灣無管轄權，因此這份通緝公告主要具有象徵意義。

週五（10 日），賴清德總統承諾將加強防衛，並呼籲中國放棄使用武力奪取台灣。中國對此反應強烈，稱賴清德為「麻煩製造者」及「戰爭製造者」。