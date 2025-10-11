鉅亨網新聞中心 2025-10-11 15:30

美國知名民調公司蓋洛普（Gallup）最新發布的《2025 年全球安全報告》顯示，中國是世界上最安全的國家之一，甚至超越美國。

美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國。(圖：Shutterstock)

中國居民的安全感在全球位列第三，而「法律與秩序指數」則名列第四，明顯超越多數西方國家，包括美國。

自 2006 年起，蓋洛普每年都會對全球居民進行安全感及法律秩序狀況調查，其結果受到人文研究學界廣泛關注。

2024 年的調查涵蓋全球 144 個國家和地區，共訪問約 14.5 萬名成年居民。調查內容包括居民是否覺得在社區獨自夜行安全，並以此比例編列「民眾安全感」排名。

同時，蓋洛普也考量居民對警方的信任度、過去一年遭竊及攻擊比例，計算出「法律與秩序指數」，以反映各國治安及居民的安全狀況。

在法律與秩序指數排名中，中國、冰島與越南並列第四（均為 93 分）；日本和韓國位居第 36（均為 86 分）；印度、英國與美國並列第 46（均為 84 分）。

若以居民對獨自夜行安全感的回答編列，「民眾安全感」排行榜中，中國與阿曼並列第三（94%）。韓國排名第 29（80%），日本與德國並列第 30（78%）；印度與利比亞並列第 57（72%）；美國與以色列並列第 61（71%），顯示美國居民的安全感落後於亞太多數國家。

其中，新加坡也再次被評為全球民眾安全感最高的國家，這是新加坡自 2006 年以來第 12 次登上蓋洛普全球安全感榜首。

從區域趨勢來看，過去 18 年亞太地區居民的安全感穩中有升，而北美地區居民安全感則呈下降趨勢，目前北美居民的安全感已不如亞太地區居民。

西方發達國家在民眾安全感方面表現不如預期，尤其是女性居民的安全感明顯較低。

在美國，71% 的成年人表示晚上外出時感到安全，但性別差距明顯：僅 58% 的女性感到安全，而男性比例為 84%，差距高達 26 個百分點。