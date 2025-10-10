鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.6億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-10 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：達世幣(DASH)24小時跌幅40.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅35.5%；Verge(XVG)24小時跌幅20%。

近一週漲幅：BounceBit(BB)近一週漲幅18.2%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅18.1%；AEVO(AEVO)近一週漲幅17.2%。